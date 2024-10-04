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Растерзанные туши розовых фламинго нашли в Мангистау

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Розовые фламинго
Розовые фламинго. Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram поделился фотографиями растерзанных фламинго. Возможную причину гибели птиц назвали экологи.

"Тушки краснокнижных фламинго обнаружили в степи между Каламкасом и Каражанбасом", - написал блогер.

Он призвал Минэкологии проверить, отчего погибли птицы и кто их растерзал.

В  интервью корреспонденту Lada.kz Азамат Сарсенбаев рассказал, что тушки были обнаружены местными жителями в степи, между Каламкасом и Каражанбасом. Всего люди насчитали порядка 5 штук. Все они растерзаны, люди предположили, что причиной гибели стали дикие животные.

Эколог из Мангистау Кирилл Осин в беседе с журналистами выдвинул свою версию произошедшего.

"Вероятно, это птицы, которые не смогли перенести перелет. В целом, явление вполне обычное, как правило, касается молодняка. Им порой не хватает сил, питания, они погибают. Вероятно, здесь такой же пример естественного отбора. А то, что тушки растерзаны, – это, скорее всего, уже после смерти ими «заинтересовались» хищники", – рассказал директор НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

Между тем в Минэкологии изданию Zakon.kz сообщили, что массовой гибели птиц в этих местах зафиксировано не было – инспекторы регулярно проводят осмотр берегов озера.

"В период миграции, в том числе и фламинго, встречаются случаи гибели птиц из числа ослабленных", – пояснили в ведомстве.

Напомним, в прошлом декабре Сарсенбаев приютил в своей квартире птенцов фламинго, отбившихся от стаи. Сообщалось, что его за это могут наказать. На помощь пришел зоопарк в Алматы – птиц было решено направить в южную столицу.

Однако позже стало известно, что один из птенцов не пережил дорогу. Блогер написал, что чувствует и свою вину за это. Второго птенца благополучно доставили в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170134-rasterzannye-tushi-rozovyh-flamingo-nashli-v-mangistau-foto/

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