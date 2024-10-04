Аким Қонаева предложил жильцам самим собрать деньги на ремонт

Аким Қонаева Асхат Бердиханов посетил жителей 3-го микрорайона, которые обратились с жалобой на изношенную крышу их дома, из-за чего во время дождя вода проникает внутрь, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице акимата в Instagram, глава города выехал по адресу и встретился с жителями.

"Он предложил либо присоединиться к проекту по модернизации, либо собрать деньги через КСК и восстановить крышу. Если жилой дом будет включен в данный проект, это займет много времени, так как крыш, нуждающихся в ремонте, много. Заявки жителей будут выполняться поэтапно", - отметили в акимате.

Окончательное решение остается за народом.

После этого Асхат Бердиханов встретился с гражданкой, которая не может оформить документы на собственный дом. Теперь специалисты отдела архитектуры и градостроительства помогут решить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в городе Қонаеве обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.

Помимо этого, прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".