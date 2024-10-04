Жительница ВКО подала в суд из-за самовара

Жительница ВКО одолжила бабушкин самовар своей семьи для мероприятия, а потом несколько месяцев не могла получить его обратно. Выяснилось, что ценную вещь потеряли, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, определением суда района Самар от 3 сентября 2024 года утверждено медиативное соглашение, заключенное между истцом и ответчиком по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Согласно материалам дела, жительница села Самарское по просьбе своего знакомого для проведения мероприятия на открытом воздухе передала во временное пользование латунный самовар советских времен, принадлежащий ее семье.

"Однако в указанный срок и по прошествии нескольких месяцев мужчина не вернул самовар, на звонки не отвечал, всячески избегал встречи", - отметили в суде.

Казахстанка пояснила, что вынуждена была обратиться в суд с иском, так как самовар она отдала без ведома своих родителей и бабушки. Для последней самовар имеет больше историческую ценность, чем материальную.

Ответчик в суде рассказал, что самовар был утерян при проведении ими мероприятия на природе.

"Все это время он искал самовар, расспрашивая участников мероприятия, с надеждой найти его и вернуть хозяйке", - уточнили в суде.

В суде стороны пришли к примирению и составили медиативное соглашение, по которому мужчина обязался купить самовар такого же объема, формы и года выпуска, какой был утерян.

Определение уже вступило в законную силу. На сегодняшний день оно исполнено.

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