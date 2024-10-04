Предназначенную для строительства СТО и гостиницы землю изъяли в Алматы

Земельный участок, предназначенный для строительства станции технического обслуживания, автомойки, АЗС и гостиницы, изъяли в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В Telegram-канале Министерства сельского хозяйства РК опубликовали информацию об изъятом по решению суда Алматы земельном участке, который долгое время не использовался.

"Проведена проверка земельного участка площадью 0,5600 га, расположенного в Бесагашском сельском округе Медеуского района. Участок был предназначен для строительства станции технического обслуживания, автомойки, автозаправочной станции и гостиницы.

В ходе проверки установлено, что данный участок не использовался по целевому назначению и находился в запущенном состоянии. Департамент инициировал иск в суд о его изъятии", - сообщили в Минсельхозе.

Решением суда Алматы иск удовлетворен в полном объеме, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области в госсобственность вернули участок на берегу Каспия. Его оценочная стоимость - 445 млн тенге.

Ранее в Туркестанской области сообщили о возврате в государственную собственность водозаборного канала стоимостью 13 млрд тенге. Информацию позже прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

До этого в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

Также в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.