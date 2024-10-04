Предназначенную для строительства СТО и гостиницы землю изъяли в Алматы
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Земельный участок, предназначенный для строительства станции технического обслуживания, автомойки, АЗС и гостиницы, изъяли в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
В Telegram-канале Министерства сельского хозяйства РК опубликовали информацию об изъятом по решению суда Алматы земельном участке, который долгое время не использовался.
"Проведена проверка земельного участка площадью 0,5600 га, расположенного в Бесагашском сельском округе Медеуского района. Участок был предназначен для строительства станции технического обслуживания, автомойки, автозаправочной станции и гостиницы.
В ходе проверки установлено, что данный участок не использовался по целевому назначению и находился в запущенном состоянии. Департамент инициировал иск в суд о его изъятии", - сообщили в Минсельхозе.
Решением суда Алматы иск удовлетворен в полном объеме, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области в госсобственность вернули участок на берегу Каспия. Его оценочная стоимость - 445 млн тенге.
Ранее в Туркестанской области сообщили о возврате в государственную собственность водозаборного канала стоимостью 13 млрд тенге. Информацию позже прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
До этого в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.
Также в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169744-prednaznachennuyu-dlya-stroitelstva-sto-i-gostinicy-zemlyu-izyali-v-almaty/
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