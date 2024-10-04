Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Предназначенную для строительства СТО и гостиницы землю изъяли в Алматы

Опубликовано:

Земельный участок
Земельный участок. Иллюстративное фото: Xinzheng/Getty Images

Земельный участок, предназначенный для строительства станции технического обслуживания, автомойки, АЗС и гостиницы, изъяли в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В Telegram-канале Министерства сельского хозяйства РК опубликовали информацию об изъятом по решению суда Алматы земельном участке, который долгое время не использовался.

"Проведена проверка земельного участка площадью 0,5600 га, расположенного в Бесагашском сельском округе Медеуского района. Участок был предназначен для строительства станции технического обслуживания, автомойки, автозаправочной станции и гостиницы.

В ходе проверки установлено, что данный участок не использовался по целевому назначению и находился в запущенном состоянии. Департамент инициировал иск в суд о его изъятии", - сообщили в Минсельхозе.

Решением суда Алматы иск удовлетворен в полном объеме, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области в госсобственность вернули участок на берегу Каспия. Его оценочная стоимость - 445 млн тенге.

Ранее в Туркестанской области сообщили о возврате в государственную собственность водозаборного канала стоимостью 13 млрд тенге. Информацию позже прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

До этого в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

Также в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169744-prednaznachennuyu-dlya-stroitelstva-sto-i-gostinicy-zemlyu-izyali-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie