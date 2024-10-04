"Мы не скрываем проблему": в Нацгвардии объявили о привлечении психологов к работе с военнослужащими

Нацгвардия расширит сотрудничество с психологическими центрами, а депутаты поднимут вопрос увеличения зарплаты замполитам армии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном информационном медиапортале МВД Poliisia.kz опубликовали информацию о подписанном меморандуме между Национальной гвардией РК и психологическими центрами Казахстана.

Заместитель главнокомандующего Нацгвардией по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов объяснил суть меморандума.

"Армия является неотъемлемой частью нашего общества. К сожалению, психологические противоречия, существующие в обществе, проявляются и в армии. Мы не скрываем эту проблему и открыто говорим о ней. Для исследования различных психологических расстройств сегодня требуются глубокие знания. Могу с уверенностью сказать, что мы поддерживаем и расширим сотрудничество после подписания соглашения", -сказал Умбетов.

Депутат мажилиса Константин Авершин сообщил, что намерен поднять вопрос повышения заработой платы офицерам, проводящим воспитательную работу.

"Важно работать с офицерским составом, который имеет доступ к солдатам. К сожалению, именно психологов у нас в армии очень мало. Кроме того, у офицеров, проводящих воспитательную работу, то есть замполитов, достаточно низкие зарплаты. Мы в комитете по обороне мажилиса хотим поднять вопрос об увеличении им ставки заработной платы", - добавил Авершин.

Напомним, недавно министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных. Также сообщалось, что вице-министр обороны назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана.

При этом, в начале октября прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник. В конце декабря прошлого года еще один военнослужащий скончался в области Жетісу. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не поверили в эту версию.

В апреле этого года депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

В июне на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник - он получил травму, не совместимую с жизнью. Его родные призвали разобраться в трагедии и наказать виновных - по их словам, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов.

Также мы писали, что в Мангистау расследуют гибель еще одного солдата срочной службы. Кроме того, казахстанцев потрясла еще одна история, произошедшая с молодым человеком в армии - юноша ушел служить, а вернулся уже инвалидом.

В сентябре в Алматы нашли тело другого военнослужащего. Через несколько дней в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей.