"Самая профессиональная": рассылку с фото девушки прокомментировали в ДП области Абай

В ДП области Абай прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию о девушке, якобы являющейся "профессиональной домушницей", передает NUR.KZ.

По информации официального Telegram-канала ведомства, управление криминальной полиции ДП области Абай провело проверку информации.

"Самая профессиональная домушница. Вскрывает замки подбором ключей, так и другими способами. Заходит в квартиру и закрывает. Рядом может быть парень среднего роста, светлый, на машине", - такое сообщение с фото девушки распространили в Сети.

"Данная информация является ложной. Гражданка ранее ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась", - подчеркнули в ДП области Абай.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с ч.2 ст.274 УК РК за распространение заведомо ложной информации посредством средств массовой информации и сетей телекоммуникаций предусмотрено наказание - от штрафа до лишения свободы до трех лет.

Ранее серия краж произошла в частных домах в Карагандинской области. Полицейские задержали двух подозреваемых 18 и 20 лет. В доме у одного из них нашли 1 кг марихуаны.

А несколько жителей Павлодара пострадали от действий серийного домушника-гастролера. Кражи происходили ночью как в квартирах, так и в частных домах. Подозреваемого в кражах задержали.