Ребенок надел на голову горшок и застрял в нем в Шымкенте (видео)
Опубликовано:
На необычный вызов выезжали спасатели в четверг, 3 октября, в Шымкенте – помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, любознательный малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, двухлетнему ребенку помощь потребовалась спасателей.
"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", – проинформировали в ведомстве.
Родителей призвали не оставлять детей без присмотра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169600-rebenok-nadel-na-golovu-gorshok-i-zastryal-v-nem-v-shymkente-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.