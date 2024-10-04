Ребенок надел на голову горшок и застрял в нем в Шымкенте (видео)

На необычный вызов выезжали спасатели в четверг, 3 октября, в Шымкенте – помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, любознательный малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, двухлетнему ребенку помощь потребовалась спасателей.

"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", – проинформировали в ведомстве.

Родителей призвали не оставлять детей без присмотра.