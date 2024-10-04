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Ребенок надел на голову горшок и застрял в нем в Шымкенте (видео)

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Ребенок играет в детском саду
Ребенок играет. Иллюстративное фото: Manu Vega / Getty Images

На необычный вызов выезжали спасатели в четверг, 3 октября, в Шымкенте – помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, любознательный малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, двухлетнему ребенку помощь потребовалась спасателей.

"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", – проинформировали в ведомстве.

Родителей призвали не оставлять детей без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169600-rebenok-nadel-na-golovu-gorshok-i-zastryal-v-nem-v-shymkente-video/

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