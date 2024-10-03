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"Жандососова" и "Жандов": ошибка в названии одной из улиц Алматы смутила пользователей Сети

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Дорожный указатель
Дорожный указатель. Фото: t.me/kris_p_almaty_kz

В Сети ранее появилось фото дорожного знака, на котором Жандосова указали как "Жандососова" и "Жандов". Алматинцы возмутились, а в акимате сообщили, что оперативно заменили указатели, передает NUR.KZ.

Фото дорожного указателя с "новым" названием улицы Жандосова опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty. При этом на знаке неверно указана и казахская версия названия улицы.

"Вот это поворот", "Это и есть средний уровень культуры, интеллекта, воспитания, образования", "Фотошоп", - пишут пользователи под фото.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в управлении городской мобильности акимата Алматы, дорожный знак был заменен.

"Подрядной организацией ТОО "СМЭУ" был установлен дорожный указатель с опечаткой, однако он практически сразу был заменен", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, зимой мы писали о случае в Алматинской области, когда местным властям пришлось исправлять ономастический казус - целое село получило не совсем пристойное название. Жителям название своего села никогда не нравилось, и требования сменить его звучали давно. Старожилы помнят, что первоначально село называлось Жалагаш, что означает "деревья, растущие рощами", а не Жаланаш, то есть "голый".

Летом пользователей Сети рассмешил дорожный указатель с неправильным названием города в Акмолинской области, на котором написано "Shuchuchinsk". Позже ошибку на указателе все же исправили.

Пользователей соцсетей ранее также позабавило и видео с кривой дорожной разметкой в Атырауской области. Ролик позже прокомментировали в АО "НК "КазАвтоЖол".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169504-oshibka-v-nazvanii-odnoy-iz-ulic-almaty-smutila-polzovateley-seti/

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