Кражи и незаконная вырубка: до 2029 года запретили рубить лес в резервате "Ертіс орманы"

Прокуратура Павлодарской области инициировала введение запрета на вырубку в резервате "Ертіс орманы" из-за участившихся краж леса, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

В прокуратуре отметили, что более половины запасов леса области сосредоточены в сосновом боре резервата "Ертіс орманы".

Также прокуроры выявили, что рост кражи леса неразрывно связан с введением любых видов разрешенных рубок.

"С момента снятия моратория в 2021 году незаконно вырублено свыше 1100 м³, что значительно превысило показатели периода запрета рубки", - отметили в ведомстве.

В связи с этим по инициативе прокуратуры Павлодарской области с 10 сентября 2024 года до 1 января 2029 года приказом комитета лесного хозяйства и животного мира введен запрет на рубку леса на всей территории резервата.

Согласно данным на официальном сайте государственного лесного природного резервата, "Ертіс Орманы" расположен на территории Щербактинского района Павлодарской области.

Границы резервата охватывают юго-западную часть Кулундинской равнины. Протяженность территории с севера на юг - 133 км, с запада на восток - 130 км. Площадь резервата "Ертіс орманы" 277 961 га, из них: на территории Щербактинского района - 117 816 га; на территории района Аккулы - 160 145 га.

Стоит также напомнить, что летом прошлого года в Павлодарской области на территории резервата "Ертіс орманы" произошел лесной верховой пожар - была угроза перехода огня на территорию России.