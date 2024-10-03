Telegram перестал работать у жителей Казахстана и других стран

Пользователи жалуются на сбой в работе приложения Telegram - сегодня проблемы возникли у казахстанцев и жителей других стран, передает NUR.KZ.

Казахстанские пользователи столкнулись с долгой загрузкой сообщений и медиа. Проблемы возникли как в мобильной версии, так и на ПК.

Некоторые заявляют, что приложение полностью перестало работать.

По информации Downradar.ru, с аналогичной ситуацией столкнулись жители других стран. На сбой массово жалуются пользователи Telegram из России, Беларуси, Украины, Латвии, а также других стран.

По данным Downdetector.su, сбои в работе приложения начались после 15:00 по времени Астаны - именно тогда резко возросли жалобы юзеров.

Напомним, что 1 октября пользователи из разных стран жаловались на сбой в работе Telegram. Юзеры также заявляли, что испытывают проблемы при обмене сообщениями и загрузкой контента.

До это сбой фиксировали в сентябре - тогда у пользователей возникли проблемы с оповещениями, сбои мобильного приложения и личного кабинета. На работу приложения жаловались жители Казахстана, России (особенно Московской и Ленинградской областей), Украины и других европейских стран.