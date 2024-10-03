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76 прорывоопасных моренных озер насчитали в Алматинской области

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Горы в Алматинской области
Горы в Алматинской области. Архивное фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

В Алматинской области в Региональной службе коммуникаций прошел брифинг, посвященный итогам селе- и оползнеопасного периода 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В своем выступлении начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Даурен Азаматов рассказал о прорывоопасных природных объектах в горах.

"В горах Иле-Алатау Алматинской области имеется 709 больших и малых ледников, 285 моренных озер, из которых 76 являются наиболее прорывоопасными", - отметил Даурен Азаматов.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погоды четверо подростков 16-18 лет заблудились в урочище Кок-Жайляу. Оперативная группа РОСО МЧС РК прибыла на место и через час работ обнаружила потерявшихся. После их согрели теплым чаем, одеждой и спустили к родителям.

Еще два туриста, сбившись с пути, также заблудились в горах Алматинской области. Группа оперативно-спасательного отряда вела поиски у подножья Большого Алматинского пика. В итоге путешественников обнаружили у бастионов, с восточной стороны вершины, выше реки Игузек, на высоте 2700 метров. Их спустили и благополучно передали родителям. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169370-76-proryvoopasnyh-morennyh-ozer-naschitali-v-almatinskoy-oblasti/

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