"Соблюдайте осторожность": в нацпарке "Бурабай" предупредили казахстанцев

В национальном природном парке "Бурабай" начался сезон гона оленей, поэтому посетителей просят соблюдать осторожность при нахождении в парке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"В национальном природном парке "Бурабай" начался гон благородных оленей - важный и напряженный период в жизни этих животных. Призываем посетителей природных массивов соблюдать осторожность, находясь на территории парка в этот период. Сезон размножения, который длится с сентября по октябрь, является не только природным циклом, но и временем, когда поведение оленей становится более активным и заметным для посетителей парка. Этот период, называемый "гоном", сопровождается активным поведением животных и миграцией на новые территории. Гон оленей - это время, когда самцы издают характерные ревущие звуки, борются за право спаривания и демонстрируют свою силу, привлекая самок", - говорится в сообщении нацпарка, опубликованном в Instagram-аккаунте.

Здесь же отметили, что важно избегать близкого контакта с животными и наблюдать за их поведением на безопасном расстоянии, потому как самцы оленей в период гона могут проявлять агрессивность, защищая свою территорию и самок. Основные правила поведения:

не приближайтесь к животным и не пытайтесь их накормить;

старайтесь не издавать громких звуков, чтобы не беспокоить животных;

фотографируйте животных на безопасном расстоянии, используя зум;

если встретите оленей на маршруте, лучше обойти их стороной и не приближаться.

Отмечается также, что в период гона олени становятся особенно активными и могут перемещаться на большие расстояния, особенно в поисках новых территорий. Это создает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на трассах, проходящих через или рядом с национальным парком. "Уже зафиксированы случаи столкновений с дикими животными. В большинстве случаев наезды на диких животных происходят при пересечении дороги в темное время суток. Мы просим посетителей быть осторожными и уважать естественные процессы, происходящие в парке", - говорит начальник отдела сохранения и воспроизводства животного мира ГНПП "Бурабай" Юрий Зелинский. В нацпарке добавили, что соблюдение правил поведения и уважительное отношение к дикой природе помогут сохранить этот уникальный природный цикл без ущерба для животных и посетителей.

Напомним, ранее в государственном нацпарке "Бурабай" приступили к очистке скал от надписей, оставленных туристами. Ожидается, что работы займут больше года.

Сообщалось, что практически все скалы вдоль берегов озера Бурабай, в том числе стоящий в воде Жумбактас, обезображены вандальными росписями. Большинство надписей на скалах являются многослойными, толщиной до 1 см, и сложными для удаления.

"Специалисты считают, что работа по удалению надписей на скалах займет не один год. На удаление одной буквы площадью 10 квадратных сантиметров требуется от 30 до 50 минут. Время удаления зависит от свойств и толщины нанесенной краски", — говорилось в сообщении нацпарка.

Также администрация национального парка "Бурабай" заявила о вреде, который наносят казахстанцы деревьям. Из-за завязок на ветках деревья нацпарка сохнут.

Национальный парк "Бурабай", как сообщается на официальном сайте, расположен в Акмолинской области и занимает площадь 129,3 тыс. га. Часть казахского мелкосопочника, хвойные леса, чистые озера, среди которых Бурабай, включены в особый природный фонд страны.

С XIX века местность славится как санаторно-курортная. Основная часть флоры состоит из сосен, есть березы, осины, кустарники. Здесь водятся олени, лоси, кабаны, косули, белки, горностаи, ласки. На озерах множество водоплавающих птиц.