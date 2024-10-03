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Единый день подготовки: полиция Казахстана повышает профессионализм и эффективность работы

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Подготовка
Подготовка. Фото: пресс-служба МВД РК

По всему Казахстану сотрудники органов внутренних дел прошли единые занятия по боевой и служебной подготовке, сообщает пресс-служба МВД.

Особое внимание было уделено практическому применению изменений в законодательстве, касающихся семейно-бытового насилия. Полицейские детально изучили, как правильно реагировать на кризисные ситуации, чтобы обеспечить необходимую защиту и поддержку пострадавшим.

Кроме того, сотрудники ознакомились с основными нормами и принципами Этического кодекса, который способствует укреплению доверия между полицией и обществом.

Заседание
Заседание. Фото: пресс-служба МВД РК

"Занятиями охвачен весь личный состав территориальных подразделений ОВД. Лекции способствуют повышению квалификации и профессиональному росту, что, безусловно, отражается на эффективности работы", - отметили в ведомстве.

Выступление
Выступление. Фото: пресс-служба МВД РК

Занятия будут проводиться еженедельно. Такие масштабные мероприятия подчеркивают важность постоянного совершенствования сотрудников для обеспечения безопасности и правопорядка на высоком уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169262-edinyy-den-podgotovki-policiya-kazahstana-povyshaet-professionalizm-i-effektivnost-raboty/

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