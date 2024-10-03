В Астане остановили двух школьников на мопеде
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Двух несовершеннолетних на мопеде задержали патрульные полицейские в Астане - пассажир при этом разъезжал на опасном транспортном средстве без шлема, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.
"1 октября сотрудниками полиции при патрулировании на пересечении улиц Сыганак и Айтматова был остановлен несовершеннолетний водитель мопеда, который перевозил пассажира без шлема.
В отношении законных представителей несовершеннолетнего мопедиста составлен административный протокол. Транспортное средство водворено на коммунальную стоянку", - рассказали в столичном ДП.
В апреле в соцсетях появилось видео с ребенком, который сидел за рулем автомобиля на дороге в Алматы. В полиции тогда сообщили о проверке.
В июне в интернете распространился видеоролик с участием детей в машине. Подросток, сидевший на пассажирском кресле и снимавший все на гаджет, матерится, смеется и предлагает "давить" едущего им навстречу велосипедиста. Родителей детей наказали.
В августе несовершеннолетнего водителя авто без прав, который создавал аварийную ситуацию на дороге в Алматы, наказали. В другом случае подросток из мегаполиса таким образом попал в ДТП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169093-dvoe-shkolnikov-razezzhali-po-dorogam-astany-na-mopede-vtoroy-byl-bez-shlema/
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