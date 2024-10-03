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"Купила квартиру за доллары": жители трехэтажек выступили против новостроек в Павлодаре

Опубликовано:

Новостройка
Строительство дома. Иллюстративное фото: Anton Petrus / Getty Images

Жители домов по улице Казправды в Павлодаре выступают против возведения новостроек. Люди боятся, что их трехэтажки могут пустить под снос, передает "Ирбис TV".

Новоселье в трехэтажках по Казправде отметили в 1989 году. Со временем жильцы квартиры приватизировали. Уверяют, их дома - пример для подражания. По крайне мере были, пока рядом не стали возводить огромную высотку.

"Шум, все лето пыль летела в окна. Почему я не имею права на личную жизнь, когда я купила квартиру за доллары США? Я теперь должна окна зашторивать? Потом они 100% будут мусор выкидывать с окон. Будет мусор", - жалуется жительница дома №3/2 по улице Казправды Кульжан Танибергенова.

"Почему нас, жителей этого дома, не видят и не хотят замечать? Каким-то образом мы тоже должны вписываться в этот микрорайон? А сейчас складывается такая ситуация, что у нас нет практически света, мы отрезаны от города, так как у нас коммуникации здесь все прорывает, затапливает. Автобусы у нас не ходят", - отметила жительница того же дома Наталья Дацко.

Жильцы боятся, что их участок могут захватить. Говорят, мол, в акимате их дома назвали аварийными, а из плана строительства многоэтажки узнали, что якобы на их придомовой территории подрядчик намерен поставить парковку.

"Жилые дома, расположенные по адресу: Казправды, 3, 3/1, 3/2 не являются аварийными и сносу не подлежат. Также постановлением акимата Павлодара утвержден проект планировки в районе Казправды, Братьев Дюсембиновых. У застройщика имеются все исходные документы на строительство жилого комплекса Краснодонская-Ворушина, по строительству многоэтажного жилого дома", - сообщил и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства Павлодара Арсланбек Кабдыкаир.

Специалисты дополнили, что по закону расстояние между многоэтажками должно быть не менее 10 метров. А людям рекомендуют при выявлении нарушений обращаться в отдел архитектуры.

Ранее жителям микрорайона "Затон" в Павлодаре предложили снести их деревянные бараки, а на их месте возвести новомодный комплекс. Перед людьми выступил столичный инвестор, представивший проект.

А в Шымкенте больше 50 семей, вложивших 572 млн тенге в строительство элитного жилого дома, не могут заселиться в свои квартиры. По их словам, уже три года они наблюдают одну и ту же картину: недостроенная пятиэтажка с зияющими дырами вместо окон и дверей. Люди намерены обратиться в прокуратуру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169084-kupila-kvartiru-za-dollary-zhiteli-trehetazhek-vystupili-protiv-novostroek-v-pavlodare/

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