Причину смерти девочки-подростка в Акмолинской области назвали в полиции

Вчера в поселке Акмолинской области в доме обнаружили тело 14-летней девочки. В областном департаменте полиции назвали причину ее гибели, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

"1 октября в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от жителя Астаны о том, что в гараже своего дома в поселке Жибек-Жолы покончила жизнь самоубийством двоюродная сестра 2010 года рождения.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - рассказали в областном ДП.

Напомним, что информация о данном происшествии распространилась вчера.

Недавно генеральный прокурор Берик Асылов высказался об участивших случаях суицида среди детей и подростков в Казахстане.

Отметим также, что в Алматы за последнее время произошел ряд самоубийств. Сообщалось, что несколько несовершеннолетних в течение 10 дней, с 12 по 22 сентября, покончили с собой.

Министерство просвещения публиковало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

Позже в МВД рассказали о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков, а также назвали основные причины детских смертей.