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"Курит анашу, ходит на массаж": в центральной мечети Атырау опровергли слухи об имаме

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Мусульмане читают намаз в мечети
Мечеть. Иллюстративное фото: Mehmet Eser/Anadolu Agency via Getty Images

Центральная мечеть Атырауской области "Имангали" опровергла распространившиеся в Сети слухи об имаме городской мечети "Куспан мулла", передает "Ак Жайык".

Как пишет издание, ранее в Сети появилась информация, что имам городской мечети "воспользовался своим служебным положением и отправил в муфтият (ДУМК - прим. ред.) рыбу и икру". Фактов отправки муфтию "подарков" из Атырау не было, заявили в мечети.

"Совершенно нецелесообразно говорить о том, что, будучи имамом мечети, мулла употребляет насвай, курит анашу и ходит на массаж. Дело в том, что мечеть "Куспан мулла" является одним из крупнейших мест поклонения прихожан в городе Атырау. И так как здесь очень много работы, то основное время имама проходит в мечети, заниматься посторонними делами у имама нет времени, да и статус этого делать не позволяет.

Также недостоверной является и информация о том, что у имама мечети большое количество домашнего скота. В настоящее время у имама имеется одна корова, один верблюд", – говорится в заявлении мечети.

Здесь также опровергли информацию о том, что имам, пользуясь своим положением, принимает подарки от предпринимателей Атырау в виде скота и мяса. 

"Нередко предприниматели оказывают благотворительную помощь в оборудовании мечети. Оказываемая поддержка регистрируется во внутренних документах мечети", – заключили в мечети.

Напомним, в июле главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Бурабае и арестовали за нетрезвое вождение на 15 суток, также он был лишен водительских прав на 7 лет.

По материалам суда, он был остановлен возле одного из клубов в курортном поселке за рулем Toyota Highlander. На заседании имам не признал своей вины, говорил, что не употреблял спиртные напитки, пил только кумыс. Однако результаты освидетельствования говорили об обратном.

В ДУМК, комментируя ситуацию, заявляли, что лица, грубо нарушившие нормы права и этику духовенства, не имеют морального права работать в религиозной сфере. Поэтому Бахытбек Тажимбет был уволен с должности главного имама Костанайской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169052-kurit-anashu-hodit-na-massazh-v-centralnoy-mecheti-atyrau-oprovergli-sluhi-ob-imame/

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