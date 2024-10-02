14-летнюю девочку нашли мертвой в доме в Акмолинской области

Тело девочки 2010 года рождения обнаружили в собственном доме в поселке Акмолинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

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"1 октября в поселке Жибек Жолы у себя дома обнаружено тело девочки 2010 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказали в областном департаменте полиции.

Вчера в Астане без признаков жизни обнаружили тело 20-летней девушки. Ее личность установили, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Алматы за последнее время произошли самоубийства. Сообщалось, что несколько несовершеннолетних в течение 10 дней, с 12 по 22 сентября, покончили с собой. О произошедшем высказалась детский омбудсмен Динара Закиева. Она, ссылаясь на данные МВД, сообщила, что средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет.