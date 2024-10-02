Новую парковку открыли в аэропорту Алматы

В Международном аэропорту Алматы открылась новая парковочная территория на 130 мест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сообщается, что парковочная зона находится в привокзальной части нового терминала. Таким образом, количество парковочных мест на данный момент составляет:

к 421 месту на привокзальной площади добавились еще 131;

298 мест на крытой парковке;

226 мест на южной парковке.

"В общей сложности на территории аэропорта доступно 1075 парковочных мест", - сказано в сообщении.

Напомним, в июне текущего года в аэропорту Алматы извинились перед пассажирами за неудобства с парковкой. Сообщалось, что в аэропорту Алматы планируют увеличить количество парковочных мест.

Открытие нового терминала в аэропорту южной столицы, который строился несколько лет, состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они поделились своими эмоциями после события.

Перед открытием его посетил президент Касым-Жомарт Токаев - главе государства продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. Ранее стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

Как выглядит новый терминал, можно подробно посмотреть тут.