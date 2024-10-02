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Рейсы Air Astana в Дубай в обход Ирана: на сколько увеличилось время полетов

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход Ирана. На сколько изменилось время полетов, корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службу авиакомпании.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана.

Время полетов изменилось следующим образом:

  • Алматы - Дубай: на 28 минут. Если раньше полет составлял 4 часа 40 минут, то теперь он равен 5 часам 7 минутам;
  • Дубай - Алматы: на 23 минуты - с 4 часов 15 минут до 4 часов 38 минут;
  • Астана - Дубай: на 1 час 11 минут, с 4 часов 45 минут до 5 часов 56 минут;
  • Дубай - Астана: на 1 час 2 минуты, с 4 часов 25 минут до 5 часов 27 минут.

При этом в авиакомпании уточнили, что вышеуказанное время суммировано с учетом заруливания на стоянку. Не является чисто полетным.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек. Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.

Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям предложили облетать воздушное пространство Ирана. Об изменении в расписании рейсов объявили также во FlyArystan.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168814-reysy-air-astana-v-dubay-v-obhod-irana-na-skolko-uvelichilos-vremya-poleta/

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