Рейсы Air Astana в Дубай в обход Ирана: на сколько увеличилось время полетов

Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход Ирана. На сколько изменилось время полетов, корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службу авиакомпании.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана.

Время полетов изменилось следующим образом:

Алматы - Дубай: на 28 минут. Если раньше полет составлял 4 часа 40 минут, то теперь он равен 5 часам 7 минутам;

Дубай - Алматы: на 23 минуты - с 4 часов 15 минут до 4 часов 38 минут;

Астана - Дубай: на 1 час 11 минут, с 4 часов 45 минут до 5 часов 56 минут;

Дубай - Астана: на 1 час 2 минуты, с 4 часов 25 минут до 5 часов 27 минут.

При этом в авиакомпании уточнили, что вышеуказанное время суммировано с учетом заруливания на стоянку. Не является чисто полетным.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек. Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.

Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям предложили облетать воздушное пространство Ирана. Об изменении в расписании рейсов объявили также во FlyArystan.