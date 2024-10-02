"Занимаемся этим вопросом": Антикор о том, действительно ли экс-замглавы ведомства продает особняк за 2,4 млрд тенге

В кулуарах мажилиса замглавы Антикора Улан Саркулов прокомментировал информацию о том, что бывший замглавы ведомства выставил на продажу дорогой особняк, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы тоже эту публикацию видели, соответствующее подразделение у нас есть, этим вопросом занимается.

Второе. Я хотел бы сразу отметить, здесь мы тоже должны понимать… если это декларативное, если зарегистрировано соответствующим образом, есть вопросы законодательного характера - кто-то бизнесом занимался, кто-то - еще… мы должны также уважать право частной собственности. Будет этот вопрос изучаться.

Сейчас мы, независимо от того, кто это, какой бы это работник не был, где бы он ни работал, этому независимо правовая оценка дается", - заявил Улан Саркулов.

Отметим, что речь идет о публикациях в СМИ, которые ссылаются на объявление на сайте продажи недвижимости, где на продажу выставлен особняк в Алматы за 2,4 млрд тенге - предполагается, что его продает супруга экс-замглавы Антикора.

Ранее в Telegram-канале "Выход к морю" появилась публикация в которой говорилось, что на сайте "Крыша" появилось объявление о продаже дома на проспекте Достык в Алматы. Автор утверждал, что его якобы выложила на сайт супруга экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы.

В публикации говорилось, что о владельцах данного особняка стало известно после утечки данных СДЭК и одной из алматинских клиник.