Генпрокурор назвал регионы, где чаще всего казахстанцы погибают в ДТП

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в своем аккаунте в соцсети Х назвал регионы, где чаще всего казахстанцы погибают в ДТП, и дал поручения прокурорам, передает NUR.KZ.

По данным главы Генпрокуратуры, в сравнении с прошлым годом число дорожно-транспортных происшествий в Казахстане выросло на 90%.

"Растет и количество жертв дорожных происшествий. Тенденция негативная в ЗКО, ВКО, Атырауской, Мангистауской областях, областях Абай и Ұлытау, а также в Шымкенте.

В этой связи поручил прокурорам детально разобраться с госорганами в причинах, с выработкой конкретных мер, в первую очередь обратив внимание на наиболее аварийно-опасные участки дорог", – написал Асылов.

О росте числа ДТП в Казахстане ранее заявляли и в министерстве внутренних дел. В ведомстве сообщали, что ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы.

По итогам первых 6 месяцев 2024 года в результате дорожных аварий в Казахстане погиб 981 человек, больше 12 тыс. получили ранения.

А в прошлом году в МВД сообщали, что главная причина ДТП в стране – состояние дорог. Согласно статистике, высокий уровень аварийности в 2023 году наблюдался в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетiсу.

Добавим, вчера мы рассказывали о массовом ДТП в Уральске – здесь внедорожник врезался в стоящий на светофоре Mercedes, а тот – в два других авто. В совершении массовой аварии подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО. Предварительно, в результате аварии пострадали два человека.

А сегодня сообщалось, что в Карагандинской области в результате аварии водителя зажало в салоне авто. Освободить его удалось спасателям, которые передали мужчину медикам.