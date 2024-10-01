Казахстанца арестовали на 15 суток после ссоры с девушкой

В Астане пара поссорилась, и мужчина в ходе конфликта нецензурно выражался в адрес девушки. За что по решению суда отправлен под арест на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, дело было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, по факту совершения мелкого хулиганства.

По обстоятельствам дела, Ш., находясь в общественном месте, в ходе конфликта по причине ревности выражался нецензурной бранью в адрес потерпевшей Н., проявив неуважение к обществу.

В судебном заседании правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Н. пояснила, что поссорилась с парнем Ш. на фоне ревности из-за переписок с другой девушкой. Положила его телефон в свою сумку, после чего он отобрал у нее сумку, чтобы забрать свой телефон.

Факт правонарушения подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями участников процесса и видеозаписью с места происшествия.

Суд признал Ш. виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП и назначил административный арест сроком на 15 суток - с учетом степени и характера деяния, негативно влияющего на общественность, проявляющего неуважение к обществу и совершенного в состоянии алкогольного опьянения, с целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых правонарушений.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в начале сентября житель Костаная оказался в суде за мат на детской площадке. Мужчина был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП, но со снижением суммы штрафа на тридцать процентов.

В конце июля жителя Павлодарской области наказали за нецензурную брань на родительском собрании. Заявление на него написала одна из женщин, присутствовавших на мероприятии.

До этого жителю Костанайской области назначили наказание за грубую нецензурную брань. В частности, ему установили запрет на употребление алкоголя на 3 месяца. Также мужчину подвергли административному аресту.

Напомним, в марте прошлого года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.