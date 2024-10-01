В каких регионах Казахстана проживает больше всего пенсионеров

В Казахстане проживает около 2,5 млн пенсионеров, больше всего их - в Алматы и в Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

"Порядка 2,5 миллиона пенсионеров проживает в Казахстане. Больше всего получателей пенсии проживает в Алматы и в Туркестанской области - около 250 тысяч и порядка 200 тысяч соответственно. Меньше всего - в Улытауской области - более 28 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 октября, в честь празднования Международного Дня пожилых людей, в ЦОНах страны прошла акция - сотрудники центров обслуживания населения выдавали пенсионные удостоверения в торжественной обстановке.

По данным пресс-службы госкорпорации, в День пожилых за получением документа обратились порядка 800 граждан. При этом, больше всего пенсионных удостоверений было выдано в городе Алматы и в Туркестанской области, меньше всего - в Улытауской области.

Ранее сообщалось, что ко Дню пожилых в Астане более 107 тысяч граждан столицы получат единовременные денежные выплаты - по 9230 тенге. На выплаты направлено 989,2 млн тенге.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане проживает более 2,6 млн человек старше 60 лет. И женщин в этой возрастной группе значительно больше, чем мужчин.

Мы также писали, что в Казахстане средняя продолжительность жизни такая, что после выхода на пенсию люди живут чуть больше 10 лет.

Сообщалось также, в какой стране живет больше всего людей старше 65 лет.