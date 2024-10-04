"50-градусная жара в ОАЭ и бюрократия в Катаре": с какими трудностями казахстанцы сталкиваются в миграции
Опубликовано:
Миграция открывает новые возможности для молодых специалистов. Казахстанки поделились своими историями и трудностями, с которыми они столкнулись при переезде, передает корреспондент NUR.KZ.
Личный опыт переезда алматинки Томирис Рамазан в Абу-Даби стал важным этапом в ее жизни, предоставив возможности для профессионального роста и культурного обмена, рассказала она.
Получив высшее образование в Алматы и поработав здесь же недолгое время, молодой девушке выпал шанс переехать в ОАЭ, которым она воспользовалась.
"Основным мотивом моего переезда была работа. Я получила возможность развиваться в своей специальности — финансах, что стало для меня приоритетом. ОАЭ предлагает значительные карьерные перспективы и новые вызовы, которые важны на данном этапе жизни", - поделилась девушка.
Она признает, были моменты чувства одиночества и уязвимости в новом для нее месте.
"Как и у большинства мигрантов, у меня были свои взлеты и падения, моменты одиночества и уязвимости. Процесс принятия нового места был постепенным. Однако, как таковых серьезных трудностей не было, но климат и культурные отличия, конечно, бросались в глаза.
Адаптация к новому климату, особенно к жаре, когда летом ощущаются все 55 градусов, была неожиданно сложной, несмотря на высокий уровень комфорта в ОАЭ", — рассказывает Томирис.
По ее словам, переезд предоставил ей уникальные возможности, особенно с точки зрения профессионального роста. Жизнь в одиночку заставила молодую девушку быстрее взрослеть и принимать самостоятельные решения, что стало важным процессом сепарации от родных.
Однако, в будущем Томирис все же желает вернуться на родину, аргументируя тем, что в чужой стране ощущение полной принадлежности, как на родной земле, не всегда присутствует.
"В ближайшие несколько лет я планирую продолжать работать в ОАЭ, накапливая опыт. Однако в долгосрочной перспективе вижу себя вернувшейся в Казахстан, чтобы применить полученные знания и внести вклад в развитие своей родной страны. Этот опыт стал для меня бесценным, и я уверена, что он окажет положительное влияние на мою будущую карьеру", — отмечает казахстанка.
Бахыт Телегенова — молодая девушка из Астаны, которая с детства была готова к переездам и новым возможностям. По ее словам, она с самого начала осознавала важность английского языка и выбрала языковое направление для получения степени бакалавра в Казахстане. Цель ее переезда — учеба и поиск новых возможностей.
"После окончания школы я уже осознавала значимость английского языка в современном мире, поэтому я выбрала изучение языков и получила степень бакалавра в Казахстане", — рассказывает Бахыт.
После получения степени магистра-лингвиста в Италии, девушка решила продолжить свой путь в новой для нее стране, стремясь получить большой опыт.
"На третьем курсе я задумалась о магистратуре и мой выбор пал на Италию, так как страна предоставляла хорошие возможности для учебы и комфортные условия для проживания. Я нашла специальность, которая меня интересует, и получила степень магистра. На данный момент я уже нахожусь в другой стране — в Катаре, чтобы получить еще один хороший опыт", — поделилась она.
По ее словам, одним из главных вызовов, с которыми она столкнулась при переездах, стала бюрократия.
"В Италии процесс получения студенческого вида на жительство может занять месяцы, а в Катаре для оформления рабочей визы необходимо ехать обратно в Казахстан," — отмечает она.
Однако, несмотря на сложности, проблем с языком у нее практически не было, так как в большинстве случаев люди владеют английским.
Она рассказала о своем процессе адаптации. К слову, она владеет не только английским языком, но и итальянским, а также изучает арабский.
"Адаптация дается каждому по-разному. Некоторых людей окутывает тоска по дому. Второй нюанс заключается в зоне комфорта. Не все люди готовы покинуть комфортные условия, к которым они привыкли в своей стране. Для меня этот процесс прошел незаметно, несмотря на то, что это происходило во время пандемии.
Повторюсь, переезды присутствовали в моей жизни с детства, и я всегда открыта и готова к новым возможностям. Итальянский язык я выучила довольно быстро, так как по приезде я сразу начала работать и общалась со своими клиентками-итальянками, которые помогли мне в этом. Арабский язык пока в процессе изучения", — рассказывает казахстанка.
Бахыт говорит, что никогда не жалела о своем решении переехать, так как подходила к этому осознанно. Она любит Казахстан, но стремится получить больше жизненного и учебного опыта за границей.
"Путешествия и расширение кругозора — вот что движет мной по сей день. С каждой трудностью мы растем ментально, и выход из зоны комфорта помогает нам это сделать", — считает она.
Более того, Бахыт считает, находясь в других странах она выполняет маленькую, но очень важную миссию.
"Являясь иностранцем в Италии и Катаре, я выполняю свою маленькую миссию — даю как можно больше информации местным жителям о Казахстане. В будущем я обязательно вернусь на родину.
Хотелось бы вернуться с багажом знаний и опыта, чтобы поучаствовать в развитии страны и сделать все, что в моих силах, чтобы люди знали о Казахстане. Я не просто переехала в поиске лучшей жизни — эту жизнь мы можем устроить себе сами, где бы мы ни были", — подытожила героиня интервью.
К слову, обе казахстанки отметили, что дискриминация по гендеру или национальности в тех странах, где они живут, не распространена. Люди из разных культур обычно готовы помогать друг другу, и страны открыты к миграции, принимая тех, кто может внести вклад в развитие.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168196-50-gradusnaya-zhara-v-oae-i-byurokratiya-v-katare-s-kakimi-trudnostyami-kazahstancy-stalkivayutsya-v-migracii/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.