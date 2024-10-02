Огнетушитель, цветной дым и самолет: сколько тратят алматинцы, чтобы узнать пол ребенка на гендер-пати

Гендер-пати, яркие вечеринки с объявлением пола еще не родившегося ребенка, все чаще стали устраивать будущие родители в Алматы. Сколько это стоит, выяснил корреспондент NUR.KZ.

Гендер-пати - событие, на котором будущие родители раскрывают пол своего ребенка. Зачастую они и сами не знают, родится ли мальчик или девочка, а результат УЗИ, как правило, получает близкий для семьи человек.

Вечеринка в честь такого события может иметь разные масштабы - от семейных посиделок до мероприятия с развлечениями и сюрпризами. С каждым годом все больше людей предпочитают организовывать такие праздники, чтобы сделать этот момент незабываемым.

В алматинских ивент-агентствах отмечают: если раньше заказы на гендер-пати случались не чаще раза в месяц, то сейчас им поступает от четырех заказов в день в будни и около восьми - в выходные.

По словам организаторов вечеринок, предлагать новые идеи и тренды будущим родителям помогают соцсети. Например, в этом году настоящим хитом на гендер-пати стал дневной салют.

Он выстреливает голубым или розовым цветом - в зависимости от пола ребенка, и создает эффектное шоу. Этот момент всегда вызывает восторг у гостей и запоминается надолго, добавляя празднику незабываемую атмосферу.

Также среди алматинцев набирает популярность использование огнетушителей с краской. На первый взгляд огнетушитель выглядит обычным, но на самом деле скрывает в себе неожиданный сюрприз. При срабатывании он выбрасывает яркие голубые или розовые краски.

Еще одним интересным элементом являются картины с блестками - на них заранее наносится невидимый рисунок, который появляется лишь только после того, как будущие родители насыплют блестки на поверхность.

"Место для праздника выбирают индивидуально. Обычно люди просто бронируют столики в любимом заведении, и там проводят вечеринку для раскрытия пола ребенка. Немаловажный пункт - оформление праздника: фотозона, баннеры, шары", - рассказала организатор гендер-пати Назерке.

Фотозона. Фото: Из архива агентства

Бывает и такое, что организаторы гендер-пати сталкиваются с неожиданными ситуациями, которые могут внести коррективы в заранее запланированное мероприятие. Об одной из таких рассказала менеджер ивент-агентства.

"Да, бывало, что возникали казусные ситуации, но чаще всего это происходит из-за неправильного понимания инструкций со стороны клиентов. Например, в одном случае мы использовали сухой лед для создания эффекта дыма. Я четко сказала, что нужно налить один стакан воды, но клиенты ошиблись и залили целый литр", - рассказывает Томирис.

Из-за избыточного количества воды дымовые шашки не сработали как было задумано.

"Когда мне сообщили, что ничего не происходит и цвета никакого нет, я сразу отправила им еще немного сухого льда и дымовых шашек, чтобы попытаться исправить ситуацию. Однако из-за слишком большого количества воды дымовые шашки не открылись. Они ушли домой, но мы мирно решили данный вопрос. Важно оставаться на связи и быть открытым к диалогу", - добавляет она.

Цены на услуги варьируются. Например, фотозоны могут стоить от 20 до 85 тысяч тенге, а доски для голосования - около пяти тысяч тенге. Такой спрос объясняется тем, что алматинцы любят создавать уникальные моменты и делиться ими в социальных сетях. Как оказалось, среди местных жителей больше всего в спросе дневные салюты.

А самым дорогостоящим гендер-пати в Алматы является использование настоящего самолета, куда помещается специальный большой баллон. Из баллона затем распыляется цвет, соответствующий полу будущего малыша. Такое шоу обойдется в 200-250 тысяч тенге.

О процессе подготовки к событию местные ивент-агентства говорят, что все зависит от масштабов и пожеланий клиентов.

"В среднем, если заказ масштабный, мы начинаем подготовку за три-четыре дня. Чтобы никто не знал пол ребенка до момента раскрытия, врачи УЗИ помещают его в конверт, который затем передается нам. Это позволяет сохранить интригу и сделать момент раскрытия еще более волнующим", - рассказывает Томирис.

Организаторы одного из агентств сами являются родителями. Один из них делится, что, когда пришло время делать гендер-пати перед рождением их ребенка, они решили доверить это... соседке, так как не знали, кому поручить столь важную миссию.

"Мы попросили ее положить нужный цвет в шар, запечатать конверт и снова отдать нам. У нас уже были дочь и трое сыновей на тот момент. Все очень-очень ждали девочку. И когда посыпались розовые конфетти из шарика, мы от радости и волнения просто находились в оцепенении", - поделилась Назерке.