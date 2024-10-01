Кызылординец пожаловался полицейским на девушку из-за "игры с его чувствами"

В Сети распространилась информация о том, что житель Кызылорды подал заявление на девушку из-за "игры его чувствами". В полиции по вызову провели проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео появилось в Telegram-канале Egov.press. На нем можно заметить молодого человека и сотрудника полиции.

"Кызылординский пацан неожиданно вызвал полицию и написал на малознакомую девушку заявление по факту "игры с его чувствами", потому что увидел ее с незнакомым человеком во дворе", - говорится в подписи к видео.

В паблике также представили "объяснительную записку девушки".

В ДП Кызылординской области прокомментировали ситуацию.

"Полицией по вызову жителя Кызылорды проведена проверка. В результате в связи с отсутствием состава уголовного и административного правонарушения, а также с отказом от дачи заявления сторон материал оставлен без рассмотрения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее житель Павлодарской области пожаловался полицейским на матерей с детьми. Так, в областном центре женщина с коляской переходила дорогу в неположенном месте. Она объяснила свой поступок спешкой на автобус.

А в Кызылординской области перед судом предстал мужчина, обвиняемый в избиении жены. Он объяснил свои действия тем, что супруга якобы не встает рано и не помогает его матери. Так как пара примирилась, наказания муж избежал.