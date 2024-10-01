Буллил школьницу: родителя оштрафовали за проступок сына в Костанайской области

В Костанайской области родитель несовершеннолетнего предстал перед судом за буллинг сына в отношении другой школьницы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщает пресс-служба судов Костанайской области в Telegram-канале, в районе Беимбета Майлина было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 127-2 КоАП в отношении родителя за буллинг сына в отношении другой школьницы.

По данным суда, факт буллинга был выявлен в сентябре: в общеобразовательной школе несовершеннолетний систематически оскорблял, унижал, насмехался, над ученицей, а также угрожал ей.

Отмечается, что на судебном заседании отец мальчика вину признал полностью и пояснил, что провел с сыном беседу. В свою очередь родитель потерпевшей девочки рассказала, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии.

"С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (уже поступали жалобы), то судом ему назначено взыскание в виде штрафа в сумме 25 800 тенге", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно части 3 ст. 127-2 КоАП РК, травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере десяти МРП.

При этом действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 30 МРП.

А действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере десяти месячных расчетных показателей.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

Напомним, ранее сообщалось, что школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября.

В ДП региона рассказали, что Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов тоже высказался о смерти школьника и заявил, что взял расследование дела на личный контроль.

Также стало известно, что директора школы освободили от должности. Также сообщалось, что по делу задержан еще один подросток.

Добавим, что еще в июле прошлого года на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В середине сентября правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

В октябре Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов вновь вернулся к ситуации с буллингом в казахстанских школах.