Казахстанцам в Сети "предлагают" дивиденды в 200 тысяч тенге

Жителям Казахстана в Сети обещают дивиденды с месторождений урана в размере 200 тысяч тенге. Эта информация является фейковой, передает Stopfake.kz.

По данным сайта, в Facebook распространяется видео, в котором известный казахстанский политик Санжар Бокаев якобы рассказывает о новом указе правительства.

"В документе говорится, что каждый житель страны имеет право на дивиденды в 200 тысяч тенге с новых месторождений урана. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте kaspi.kz. Это дипфейк", - сообщают фактчекеры.

Отмечается, что мошенники пользуются оригинальными роликами общественного деятеля, которые он выкладывает в своих соцсетях. И с помощью искусственного интеллекта накладывают фальшивый звук.

При этом информации про дивиденды в 200 тысяч тенге, как отмечают фактчекеры, нет ни на сайте президента, ни на сайте правительства, а также на сайте упомянутого выше банка.

"Ссылка под роликом ведет на специально созданный для этой аферы сайт злоумышленников. Главная его задача - похитить персональные данные пользователя. Не стоит верить этому сообщению. Видео с участием Санжара Бокаева - дипфейк. Указа о выплате дивидендов с урановых месторождений всем казахстанцам - фальшивка", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Казахстане рассылают фейковую информацию от имени Министерства финансов о положенной каждому жителю компенсации в 144 тыс. тенге.

Ранее в "КазМунайГазе" обратились к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты.

Также летом текущего года в Казахстане опровергли фейк о выплатах ста тысяч тенге, тогда деньги обещали каждому родившемуся с 1949 по 1998 год.

В национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.

Кроме того, мы писали материал о том, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком.