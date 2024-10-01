Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцам в Сети "предлагают" дивиденды в 200 тысяч тенге

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителям Казахстана в Сети обещают дивиденды с месторождений урана в размере 200 тысяч тенге. Эта информация является фейковой, передает Stopfake.kz.

По данным сайта, в Facebook распространяется видео, в котором известный казахстанский политик Санжар Бокаев якобы рассказывает о новом указе правительства.

"В документе говорится, что каждый житель страны имеет право на дивиденды в 200 тысяч тенге с новых месторождений урана. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте kaspi.kz. Это дипфейк", - сообщают фактчекеры.

Отмечается, что мошенники пользуются оригинальными роликами общественного деятеля, которые он выкладывает в своих соцсетях. И с помощью искусственного интеллекта накладывают фальшивый звук.

При этом информации про дивиденды в 200 тысяч тенге, как отмечают фактчекеры, нет ни на сайте президента, ни на сайте правительства, а также на сайте упомянутого выше банка.

"Ссылка под роликом ведет на специально созданный для этой аферы сайт злоумышленников. Главная его задача - похитить персональные данные пользователя. Не стоит верить этому сообщению. Видео с участием Санжара Бокаева - дипфейк. Указа о выплате дивидендов с урановых месторождений всем казахстанцам - фальшивка", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Казахстане рассылают фейковую информацию от имени Министерства финансов о положенной каждому жителю компенсации в 144 тыс. тенге.

Ранее в "КазМунайГазе" обратились к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты.

Также летом текущего года в Казахстане опровергли фейк о выплатах ста тысяч тенге, тогда деньги обещали каждому родившемуся с 1949 по 1998 год.

В национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.

Кроме того, мы писали материал о том, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167951-kazahstancam-v-seti-predlagayut-dividendy-v-200-tysyach-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie