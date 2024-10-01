Балхаш тонет в мусоре: активисты бьют тревогу (видео)

В Балхаше экоактивисты требуют ужесточить наказание для лиц, незаконно выбрасывающих мусор, отмечая, что нынешние меры недостаточны, передает сайт телеканала КТК.

Активисты выезжают на места и самостоятельно обследуют свалки, пытаясь найти информацию о владельцах мусора.

Например, пластиковые сиденья со стадиона принадлежали городскому отделу спорта — подрядчик, выполнявший замену, был найден и наказан. Также были обнаружены отходы от крупнейшего промышленного предприятия.

Однако установить владельцев большей части мусора практически невозможно. Поэтому на очистку территории выделяются средства из городского бюджета. Если же нарушителей все-таки находят, сначала им выносится предупреждение. Активисты считают такое наказание слишком мягким и призывают выписывать штрафы при первом же нарушении.

"Здесь только эффект бить по карману, только штрафы. Я уже этот вопрос поднимала. Приезжали к нам депутаты мажилиса парламента, я сказала, чтобы изменили статью. Не предупреждение, а сразу штраф и с большим МРП. После этого только мы как-то сможем прийти к этому. Хотя бы страх будет у человека", - заявила активист Анар Адамбекова.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Балхаше департамент экологии совместно с городским акиматом провел рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок. В результате было обнаружено сразу несколько стихийных свалок. Полиция работает над привлечением к ответственности владельцев отходов.

Помимо этого, в Карагандинской области в зоне отдыха на Балхаше был зафиксирован случай массового отравления. Всего в результате инцидента пострадали 29 человек, 17 из них были отправлены на стационарное лечение.