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"Сказали, что Ева будет "овощем": алматинка мечтает поставить на ноги долгожданную дочь

Опубликовано:

Девочка сидит в коляске
Ева. Фото: из личного архива

3-летняя Ева из Алматы - долгожданный ребенок в семье. Ее родители несколько лет не могли дождаться ее появления, а при рождении возникли первые трудности со здоровьем, передает NUR.KZ.

"В 2013 я вышла замуж. С супругом мы хотели ребенка, но у нас не получалось. Проходили обследования, после чего мужу был выставлен диагноз "бесплодие". Ему сделали операцию, а в 2020 году я забеременела. Мы были самые счастливые, так долго этого ждали.

Беременность протекала на фоне ОРВИ. На 20 неделе беременности сказали, что плод маленький, вес не набирает. Я ходила на все скрининги, врачи успокаивали: "Кости есть, вес наберете". На 34 неделе по УЗИ ставят задержку внутриутробного развития, я попадаю в роддом. На 37 неделе мне сделали экстренное кесарево", - говорит мама Евы, Галина Шабалина.

По ее словам, дочь закричала не сразу. Из-за тяжелого состояния ее перевели в реанимацию, а потом - в отделение патологии новорожденных. Через две недели Еву с мамой выписали с диагнозом "церебральная депрессия, неонатальная инфекция, открытое овальное окно, открытый артериальный проток в сердце".

"Казалось, что все самое тяжелое позади. После трех месяцев Ева перестала развиваться. Я начала искать врачей, отправляла выписки профессору в Москву. Мне сказали, что Ева будет "овощем" и нам это надо принять. Мы начали борьбу за здоровье ребенка, отправили анализы на генетику, сдали клиническое секвенирование, где выявили акромикрическую дисплазию,  аутосомнодоминатный тип.

Ева голову начала удерживать с 8 месяцев, с 11 месяцев самостоятельно сидит. После занятий поползла на четвереньках. Постоянно занимаемся ЛФК. Дочь плохо ест, пищу измельчаем блендером. В год Еве выставили диагноз "врожденный порок развития головного мозга, аномалия Арнольда Киари. ЗПМР, сходящееся косоглазие, низкорослость", - говорит мама.

В 2 года и 9 месяцев родители узнали про "сагиттальный краниостеноз". В 3 года Еве провели операцию по его устранению.

"До операции мы узнаем новый диагноз: "генетическая эпилепсия в структуре недифференцированного генетического синдрома с миоклоническими приступами на вспышки света, ДЦП атонической формы, тетрапарез". 

Благодаря реабилитациям Ева многому научилась: она стала понимать обращенную речь,  вставать у опоры, ходить с поддержкой. И я знаю, что она может многого достичь, но нам не хватает средств для комплексных занятий. Я очень хочу поставить ребенка на ноги. Но у меня нет финансовой возможности. Занятия стоят больших денег. Я очень прошу вас помочь собрать сумму, чтобы мы могли заниматься, не прерывая занятий", - заключила Галина.

Сумма сбора на реабилитацию в центр "Территория успеха" в Алматы составляет 880 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4090 3218

GALINA SHABALINA

Контактный номер: +7 707 500 17 20

Instagram: @eva_shempion2

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167882-skazali-chto-eva-budet-ovoshchem-almatinka-mechtaet-postavit-na-nogi-dolgozhdannuyu-doch/

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