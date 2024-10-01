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Детский омбудсмен отреагировала на заявление жительницы СКО о похищении ее сына

Опубликовано:

Динара Закиева
Динара Закиева. Фото: instagram.com / zakiyevadinara

Детский омбудсмен Динара Закиева в своем Instagram высказалась о ситуации в СКО, где мама двух детей заявила, что ее сына похитили органы опеки, передает NUR.KZ.

Как пишет омбудсмен, в больницу четырехлетний малыш, младший сын жительницы Петропавловска, поступил 23 сентября с диагнозом "закрытый перелом обеих костей правого предплечья со смещением костных отломков, ушиб грудной клетки, спины, бедра и коленных суставов, ушиб мошонки".

По словам матери, ребенок упал с лестницы.

"Однако врачи заявили, что указанные травмы не могли возникнуть только в результате падения и могут являться следствием насилия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 107 ч. 2 п. 8 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - рассказала Закиева.

Старшего сына женщины поместили в Центр поддержки детей, в то время как мама, взяв с собой младшего сына, убежала из больницы.

"Через несколько дней их нашли, ребенка снова поместили в больницу. На время следствия мама отстранена от представления интересов ребенка постановлением ДП", - добавила омбудсмен.

Она также поделилась фотографиями младшего ребенка, на теле которого видны синяки и раны.

"На теле ребенка живого места не было", - подписала снимки омбудсмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167854-detskiy-ombudsmen-otreagirovala-na-zayavlenie-zhitelnicy-sko-o-pohishchenii-ee-syna/

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