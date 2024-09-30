Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 1 октября

В ряде регионов Казахстана на вторник объявили штормовое предупреждение - плохие погодные условия ожидаются в первый день октября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

1 октября на большей части области Ұлытау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра днем на западе, юге Западно-Казахстанской области усилится ветер - юго-восточный порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

По области Жетісу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20, днем порывы 23-28 м/с. А 1-6 октября на севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

А на большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность.

1 октября в Актюбинской области ожидается сильный ветер - восточный, северо-восточный днем в центре, на юге области порывы 15 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области в первый день октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный в центре, на юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А на севере Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.

1-6 октября на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью и утром на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.