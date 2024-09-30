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Еще одно международное ж/д сообщение возобновят в Казахстане

Опубликовано:

Поезд на станции в Казахстане
Поезд. Иллюстративное фото: АО "Пассажирские перевозки"

В Казахстане возобновят еще одно международное железнодорожное сообщение - "Риддер - Новосибирск". Поезда начнут курсировать с 18 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Ж/д сообщение "Риддер - Новосибирск" начнет курсировать с 18 декабря с периодичностью один раз каждые четыре дня, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Международный поезд состоит из 6 вагонов (3 купе, 3 плацкарта) на 250 пассажиров. Он оснащен системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB-портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места и др.

Между тем в Казахстане с 1 октября повысятся цены на билеты в поездах. Так, стоимость билета на "Тальго" будет составлять 19 493 тенге. В стандартных поездах цена на купе составит 19 653 тенге, плацкарт - 12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6 314 тенге.

Также напомним, что в июне авиакомпания Qazaq Air ввела возрастные тарифы при международных перелетах - ими могут воспользоваться пассажиры в возрасте от 60 лет, а также от 16 до 21 года включительно.

С 4 октября Air Astana возобновит беспосадочные полеты по маршруту Алматы - Лондон, продолжительность полета сократится на 1 час 30 минут и составит до 9 часов 35 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167677-eshche-odno-mezhdunarodnoe-zh-d-soobshchenie-vozobnovyat-v-kazahstane/

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