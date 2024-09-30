Дело против матери найденного у подъезда младенца прекратили в Караганде

В Караганде прекращено уголовное дело против матери новорожденного, найденного у подъезда жилого дома в феврале этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как стало известно, ребенка вернули матери. В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту проводилось досудебное расследование, по которому принято решение о прекращении, прокурором принятое решение утверждено.

"Вопрос возвращения ребенка к компетенции полиции не относится, решение принималось органами опеки и попечительства", - отметили в ведомстве.

Напомним, в феврале этого года в Караганде у подъезда одного из домов нашли новорожденного ребенка. Прибывшие на место полицейские обнаружили и спасли мальчика от обморожения. Было возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Позже с помощью молекулярно-генетической экспертизы была установлена мать малыша с вероятностью 99,9999%. Суд удовлетворил заявление КГУ "Дом ребенка "Шапагат", присвоив ребенку фамилию, дату и место рождения.