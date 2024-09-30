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Провалы и выбоины: дорогу отремонтировали после жалобы прокурору Акмолинской области

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Укладка асфальта
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: supagrit tatongboon / Getty Images

В Акмолинской области выполнили ремонт дороги после жалобы жителей села Кенащы прокурору на ее плохое состояние, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 2 августа прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков провел личный прием граждан в районе Биржан сал.

На нем жители села Кенащы обратили его внимание на ненадлежащее состояние автодороги областного значения Степняк - Кенащы. Там наблюдались многочисленные провалы и выбоины.

"В результате принятых мер подрядная организация провела обсыпку наиболее проблемных участков данной автодороги протяженностью 21 км с дальнейшим профилированием (выравниванием) и укаткой дорожным катком", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Ранее стало известно, что завершился ремонт дороги от поселка Нура до границы Акмолинской области. С ходом ремонта лично ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

А жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, оказались недовольны ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Сельчане рассказали, что работа застыла еще месяц назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167452-provaly-i-vyboiny-dorogu-otremontirovali-posle-zhaloby-prokuroru-akmolinskoy-oblasti/

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