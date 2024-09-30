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В ВКО рыбаки уплыли далеко от берега на моторной лодке и "заглохли" (видео)

Опубликовано:

Спасатели обнаружили рыбаков
Рыбаки. Кадр из видео: МЧС РК

Спасатели пришли на помощь рыбакам, у которых произошла поломка двигателя на Бухтарминском водохранилище, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Инцидент произошел в заливе "Каракол" Бухтарминского водохранилища - из-за поломки двигателя рыбаки не смогли добраться до берега.

В лодке находились четыре человека. Рыбаки решили обратиться за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС рекомендует:

  • находясь в лодке, надевать спасательный жилет;
  • не выходить на воду при сильном ветре;
  • проверять перед поездкой исправность плавсредства.

Напомним, на днях в Мангистауской области едва не погибли двое мужчин – их унесло в море на резиновой лодке. На помощь туристам пришли спасатели.

В августе мужчина выпал из лодки и начал тонуть в Павлодаре - как оказалось он едва не погиб из-за неосторожности. Тонущего вытащили из воды спасатели.

А в июле из-за неисправного двигателя лодки трое мужчин буквально застряли в двух километрах от побережья Каспийского моря. Их вызволили спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167399-rybaki-uplyli-daleko-ot-berega-na-motornoy-lodke-i-zaglohli-v-vko-video/

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