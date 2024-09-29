Пожарная опасность и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение на 30 сентября объявили в ряде областей Казахстана из-за высокой пожарной опасности и пыльных бурь, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики "Казгидромета", ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

На юге и в центре Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах области – туман, в горных районах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, 30 сентября – 23-28 м/с. 30 сентября- 1 октября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области – высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза, на севере области – пыльная буря, ветер с порывами до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте 30 сентября днем ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается северо-восточный ветер, днем на юге области порывы до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области –высокая пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается юго-восточный и восточный ветра, порывы до 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря и ветер с порывами до 23-28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области – высокая пожарная опасность.

30 сентября на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области, как и в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность. При этом, в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени, оно распространяется и на Риддер с Усть-Каменогорском.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. На большей части сохранится высокая температура, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается юго-восточный ветер, на западе области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.