Заморозки и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение было объявлено в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

29 сентября на большей части области Ұлытау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Также предстоящей ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области тоже ожидается туман.

А на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

29 сентября днем на западе, юге Западно-Казахстанской области усилится ветер - юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на востоке области 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность.

В Атырауской области усилится ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер - 23-28 м/с.

29 сентября на севере, западе, в центре Туркестанской области прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На юге, в центре Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

29 сентября в Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юго-востоке, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Астане 29 сентября ночью и утром будет туман.