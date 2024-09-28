Пытались обмануть: водителей грузовиков привлекли к ответственности за закрытые номера (видео)

Двое водителей грузовых автомобилей Shacman на трассе "Астана - Караганда", закрыли передние госномера, прикрыв их тряпкой - из действия попали на камеру, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Нарушение зафиксировали сегодня утром.

Как отметили стражи порядка недобросовестные водители пытались обмануть пункт весового фотоконтроля при въезде в город.

"Действия водителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроме того, кузова грузовиков, груженные щебнем, не были прикрыты пологом, что является нарушением правил перевозки грузов", - отметили в ведомстве.

За управление транспортным средством с государственным номерным знаком, с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации, и несоблюдение требований по перевозке грузов, водители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, номерные знаки изъяты, а материалы переданы в суд.

Отметим, в Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта.

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

пятиосные – 38 тонн; с шестью и более осями – 44 тонны.

Сообщалось, что объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьироваться от 40 МРП (147 тыс. 680 тенге) до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), в зависимости от типа предпринимательства - малого, среднего или крупного.