Трехметрового питона пытались провезти из Казахстана в Узбекистан
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Трехметрового питона пытались незаконно провезти из Казахстана в Узбекистан - необычный груз был задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на таможенное управление Ташкентской области.
Как отметили в ведомстве, тигрового питона-альбиноса, включенного в Международную Красную книгу, не указали в таможенной декларации.
Змею обнаружили при досмотре с помощью контрольно-рентгеновского оборудования.
Как уточнили таможенники, для ввоза этого животного в Республику Узбекистан необходимо международное разрешение CITIES. Однако в вышеуказанном случае хозяин сумки не смог предъявить таможенникам соответствующие документы.
В настоящее время проводится доследственная проверка, питона передали в зоопарк Ташкента.
Год назад в аэропорту Атырау КНБ провел спецоперацию по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов-балобанов.
Добавим, что в статье 339 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167140-trehmetrovogo-pitona-pytalis-provezti-iz-kazahstana-v-uzbekistan/
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