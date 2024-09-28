Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трехметрового питона пытались провезти из Казахстана в Узбекистан

Опубликовано:

Питона вытащили из сумки
Питон. Кадр из видео: https://t.me/tvbojxona

Трехметрового питона пытались незаконно провезти из Казахстана в Узбекистан - необычный груз был задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на таможенное управление Ташкентской области.

Как отметили в ведомстве, тигрового питона-альбиноса, включенного в Международную Красную книгу, не указали в таможенной декларации.

Змею обнаружили при досмотре с помощью контрольно-рентгеновского оборудования.

Как уточнили таможенники, для ввоза этого животного в Республику Узбекистан необходимо международное разрешение CITIES. Однако в вышеуказанном случае хозяин сумки не смог предъявить таможенникам соответствующие документы.

В настоящее время проводится доследственная проверка, питона передали в зоопарк Ташкента.

Год назад в аэропорту Атырау КНБ провел спецоперацию по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов-балобанов.

Добавим, что в статье 339 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167140-trehmetrovogo-pitona-pytalis-provezti-iz-kazahstana-v-uzbekistan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie