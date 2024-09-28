Трехметрового питона пытались провезти из Казахстана в Узбекистан

Трехметрового питона пытались незаконно провезти из Казахстана в Узбекистан - необычный груз был задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на таможенное управление Ташкентской области.

Как отметили в ведомстве, тигрового питона-альбиноса, включенного в Международную Красную книгу, не указали в таможенной декларации.

Змею обнаружили при досмотре с помощью контрольно-рентгеновского оборудования.

Как уточнили таможенники, для ввоза этого животного в Республику Узбекистан необходимо международное разрешение CITIES. Однако в вышеуказанном случае хозяин сумки не смог предъявить таможенникам соответствующие документы.

В настоящее время проводится доследственная проверка, питона передали в зоопарк Ташкента.

Год назад в аэропорту Атырау КНБ провел спецоперацию по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов-балобанов.

Добавим, что в статье 339 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.