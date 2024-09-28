Били стекла и двери: вандалов наказали в Астане (фото, видео)
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В рамках акции "Стоп, вандал" в Астане были выявлены и привлечены к ответственности двое нарушителей - они нанесли ущерб чужому имуществу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
22 сентября 34-летняя казахстанка стала бить по окну дома по улице Жансугурова 12. Она разбила стекло, причинив своими действиями ущерб в 36 145 тенге.
Аналогичный случай произошел спустя несколько дней по улице Мухамедханова, 12. 39-летний мужчина умышленно повредила входную дверь квартиры.
Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
Напомним, недавно в Астане 35-летний мужчина нанес несколько ударов ногой по автомобилю ВАЗ 2172, стоявшему на автостоянке по улице Достык. Тем самым он умышленно повредил чужое имущество, причинив материальный ущерб в размере около 52 тыс. тенге.
А 37-летний мужчина, проезжая на своем велосипеде под аркой по улице Пушкина, задел и сломал шлагбаум рукой.
В конце августа двое молодых людей нанесли удары по стене подъезда жилого комплекса ЖК "Sansy". В результате образовались большие отверстия. Обоим санкционировали арест на 15 суток.
Всех привлекли к ответственности.
На днях вандалы разрушили часть фонтана в парке Темиртау. Руководство парка призвало горожан бережно относиться к парковым сооружениям и предотвращать акты вандализма.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167054-bili-stekla-i-dveri-vandalov-nakazali-v-astane-foto-video/
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