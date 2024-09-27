Единственную теплую остановку Тараза назвали самовольным строением и снесли (видео)
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В Таразе снесли единственную теплую остановку, построенную в 2021 году. В акимате заявили, что она не соответствовала требованиям, передает сайт телеканала КТК.
Единственная остановка в городе, где было тепло зимой и прохладно летом, была построены в конце 2021 года как пилотный проект. Построил ее частный предприниматель, которому обещали землю в аренду на 10 лет. Но не получив никаких привилегий, бизнесмен устроил на большей части строения столовую.
Как заявил сам бизнесмен, так он хотя бы может платить за тепло, прохладу и чистоту на остановке.
Правда, с приходом нового акима оказалось, что такие жертвы никому не нужны. Акимат через суд добился сноса объекта с формулировкой "самовольное строение".
"Теплая остановка считалась самовольно возведенным строением, в связи с чем со стороны акимата города Тараза был подан иск для сноса данного строения. По решению суда ответчиком были проведены работы по демонтажу данной остановки", – заявил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Тараза Нурлан Сапар.
Он добавил, что акимат не планируют больше строить теплые остановки за счет бюджетных средств, но готов рассмотреть предложения от спонсоров.
Источник: КТК
Напомним, в июне по улице Каримова в Алматы снесли здание, которое было построено без разрешительных документов. В начале июля на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова демонтировали Дом школьников №2 - на его месте будет построено новое здание.
В конце июля в Алматы по решению суда начали сносить жилой комплекс Graff. Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай - его снос связан с отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках.
В августе под снос попал этаж крупного бизнес-центра Parasat. Также в конце августа сообщалось, что в алматинском микрорайоне Калкаман сносят очередную незаконно построенную автомойку. Ее владелец возвел объект без разрешительных документов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167023-edinstvennuyu-tepluyu-ostanovku-taraza-nazvali-samovolnym-stroeniem-i-snesli-video/
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