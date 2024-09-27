Единственную теплую остановку Тараза назвали самовольным строением и снесли (видео)

В Таразе снесли единственную теплую остановку, построенную в 2021 году. В акимате заявили, что она не соответствовала требованиям, передает сайт телеканала КТК.

Единственная остановка в городе, где было тепло зимой и прохладно летом, была построены в конце 2021 года как пилотный проект. Построил ее частный предприниматель, которому обещали землю в аренду на 10 лет. Но не получив никаких привилегий, бизнесмен устроил на большей части строения столовую.

Как заявил сам бизнесмен, так он хотя бы может платить за тепло, прохладу и чистоту на остановке.

Правда, с приходом нового акима оказалось, что такие жертвы никому не нужны. Акимат через суд добился сноса объекта с формулировкой "самовольное строение".

"Теплая остановка считалась самовольно возведенным строением, в связи с чем со стороны акимата города Тараза был подан иск для сноса данного строения. По решению суда ответчиком были проведены работы по демонтажу данной остановки", – заявил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Тараза Нурлан Сапар.

Он добавил, что акимат не планируют больше строить теплые остановки за счет бюджетных средств, но готов рассмотреть предложения от спонсоров.

Источник: КТК

Напомним, в июне по улице Каримова в Алматы снесли здание, которое было построено без разрешительных документов. В начале июля на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова демонтировали Дом школьников №2 - на его месте будет построено новое здание.

В конце июля в Алматы по решению суда начали сносить жилой комплекс Graff. Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай - его снос связан с отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках.

В августе под снос попал этаж крупного бизнес-центра Parasat. Также в конце августа сообщалось, что в алматинском микрорайоне Калкаман сносят очередную незаконно построенную автомойку. Ее владелец возвел объект без разрешительных документов.