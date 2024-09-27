На ситуацию с автогазом вновь пожаловались жители Актюбинской области

Нехватку сжиженного газа на автозаправочных станциях в Актюбинской области объяснили в областном акимате. Там отметили, что такая ситуация всегда наблюдается в летние месяцы, передает МИА "Казинформ".

Отмечается, что выделенного сжиженного газа в Актюбинской области не хватит на месяц, при этом на газозаправочных станциях увеличились очереди.

Глава управления предпринимательства Алмас Салыкбаев рассказал, что на сентябрь было запланировано выделить 11 337 тонн газа, из них 10 591 тонна доставлена. Остальное, как пообещал он, прибудет до конца текущего месяца.

"Со следующего месяца будет выделяться 11 800 тонн. В основном каждый год спрос бывает высоким в летние месяцы. В это время люди выходят в отпуск, активно ведется строительство. Когда увеличивается число потребителей, такое случается. Особенно в июле, августе, сентябре", - пояснил Салыкбаев.

Прокомментировал он и жалобы жителей области в соцсетях - они утверждают, что на газозаправочных станциях увеличились очереди, при этом топливо продают по завышенной цене. Проводится проверка.

По словам Салыкбаева, письменных жалоб в органы по этому поводу пока не поступало.

"Если от потребителей поступит заявление, если будет квитанция, то будет проведена проверка", - говорит он.

Напомним, с 1 июля этого года в Казахстане подняли цены на сжиженный нефтяной газ. Так, предельная оптовая цена за тонну составила 45 158 тенге (ранее - 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена повысилась от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона, отмечали в Минэнерго.

В конце августа в Шымкенте и Туркестанской области столкнулись с дефицитом сжиженного газа. Позже аналитики объяснили нехватку топлива в стране.

Недавно вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что ведомство постарается в будущем уравнять цены на бензин и автогаз, так как сжиженный нефтяной газ должен использоваться для нефтегазохимии, не для газомоторного топлива.

При этом он отметил, что повышение цен не коснется газа, которым казахстанцы отапливают свои дома