119 нарушений за полтора месяца: любительницу быстрой езды на Lexus наказали в Актобе (видео)

Полицейские привлекли к ответственности автоледи, которая 119 раз нарушила скоростной режим за полтора месяца в Актобе - автомобиль находился на иностранном учете, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

35-летняя горожанка, управлявшая автомобилем Lexus с иностранными номерами, неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра, уточнили в ведомстве.

"С помощью “Қорғау” сотрудники батальона патрульной полиции задержали ее, и выяснили, что с середины августа она совершила 119 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима", - заявили в полиции.

Как оказалось, общая сумма ее штрафов составила 3 млн 378 тыс. тенге.

На данный момент автомобиль помещен на специальную автостоянку.

Отметим, что согласно ст.592 КоАП РК превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 км в час влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В соответствии с той же статьей превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

А превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более км в час влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).