В Алматы состоялся турнир по футболу на Кубок министра внутренних дел Казахстана среди будущих полицейских
Опубликовано:
В Алматы состоялся турнир по футболу на Кубок министра внутренних дел Республики Казахстан среди будущих полицейских, сообщили в МВД.
В турнире приняла участие 21 команда состоящие из 200 учащихся полицейских классов "Жас Сақшы" из разных регионов республики, что подчеркивает масштаб и значимость мероприятия.
Данный турнир — важный шаг в развитии спорта среди полицейских классов и закреплении традиции воспитания молодежи на принципах здорового образа жизни и патриотизма.
Основной целью турнира является продвижение инициативы "Спорт против наркотиков, которая направлена на профилактику наркомании среди молодежи. Данное мероприятие носит не только спортивный, но и глубокий идеологический характер, способствуя формированию у детей и подростков принципов нулевой терпимости к правонарушениям.
В целях профориентационной работы, участников турнира разместили в Алматинской академии МВД РК им. М.Есбулатова, где прошло торжественное открытие мероприятия.
Детям продемонстрировали спецтехнику алматинской полиции и зрелищное выступление бойцов СОБР.
Сама игра состоялась на базе стадиона "Динамо" при активном участии представителей футбольного клуба "Кайрат".
По результатам двухдневных игр турнирная таблица определилась следующим образом:
1-место заняла команда из города Шымкент
2-место за представителями Туркестанской области
3-го призового места удостоена команда из области Жетiсу.
Участникам и победителям турнира по футболу на Кубок Министра внутренних дел РК вручили кубки, грамоты и памятные подарки.
Как ранее сообщалось, в казахстанских школах поэтапно открываются полицейские классы "Жас Сақшы".
На сегодняшний день по Республике насчитывается 72 школы, в которых функционируют 92 Полицейских классов "Жас Сақшы" с общим охватом 1929 учащихся, обучающихся по программе дополнительного образования.
Это – приоритетный проект министерства внутренних дел и, в первую очередь, направлен на воспитание патриотизма и любви к Родине, профилактику правонарушений в школьной среде и оказание помощи при выборе профессии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166954-budushchie-policeyskie-sygrali-na-kubke-ministra-vnutrennih-del-kazahstana-po-futbolu/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.