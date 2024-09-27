В Алматы состоялся турнир по футболу на Кубок министра внутренних дел Казахстана среди будущих полицейских

В Алматы состоялся турнир по футболу на Кубок министра внутренних дел Республики Казахстан среди будущих полицейских, сообщили в МВД.

В турнире приняла участие 21 команда состоящие из 200 учащихся полицейских классов "Жас Сақшы" из разных регионов республики, что подчеркивает масштаб и значимость мероприятия.

Данный турнир — важный шаг в развитии спорта среди полицейских классов и закреплении традиции воспитания молодежи на принципах здорового образа жизни и патриотизма.

Основной целью турнира является продвижение инициативы "Спорт против наркотиков, которая направлена на профилактику наркомании среди молодежи. Данное мероприятие носит не только спортивный, но и глубокий идеологический характер, способствуя формированию у детей и подростков принципов нулевой терпимости к правонарушениям.

Футбол. Фото: МВД РК

В целях профориентационной работы, участников турнира разместили в Алматинской академии МВД РК им. М.Есбулатова, где прошло торжественное открытие мероприятия.

Детям продемонстрировали спецтехнику алматинской полиции и зрелищное выступление бойцов СОБР.

Сама игра состоялась на базе стадиона "Динамо" при активном участии представителей футбольного клуба "Кайрат".

По результатам двухдневных игр турнирная таблица определилась следующим образом:

1-место заняла команда из города Шымкент

2-место за представителями Туркестанской области

3-го призового места удостоена команда из области Жетiсу.

Награждение. Фото: МВД РК

Участникам и победителям турнира по футболу на Кубок Министра внутренних дел РК вручили кубки, грамоты и памятные подарки.

Как ранее сообщалось, в казахстанских школах поэтапно открываются полицейские классы "Жас Сақшы".

На сегодняшний день по Республике насчитывается 72 школы, в которых функционируют 92 Полицейских классов "Жас Сақшы" с общим охватом 1929 учащихся, обучающихся по программе дополнительного образования.

Это – приоритетный проект министерства внутренних дел и, в первую очередь, направлен на воспитание патриотизма и любви к Родине, профилактику правонарушений в школьной среде и оказание помощи при выборе профессии.