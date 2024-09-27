Еще один участок улицы перекроют в Астане на сутки

В Астане на сутки частично перекроют улицу Сейфуллина - на участке от проспекта Сарыарка до улицы К.Кумисбекова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. С. Сейфуллина на участке от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова.

В связи с этим с 28 по 29 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Ранее сообщалось, что участок ул. Сейфуллина от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова будет частично перекрыт с 20 сентября по 2 октября.

Мы также писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.