Давку устроили астанчане при раздаче талонов на донеры со скидкой (видео)

Донеры со скидкой раздавало заведение жителям Астаны. Мероприятие вышло из-под контроля и среди людей началась давка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Автор видеоролика в Instagram-профиле kyn.kz утверждает, что 1000 донеров столичное заведение намеревалось раздать бесплатно, однако туда пришли около 4000 человек. В итоге началась давка.

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Астаны сообщили, что на место в тот день пришлось приехать полицейским, чтобы урегулировать ситуацию.

"25 сентября текущего года во время открытия заведения и раздачи талонов на донеры со скидкой произошло массовое скопление людей. Для урегулирования ситуации и предотвращения давки на место прибыли сотрудники полиции и представители акимата района Есиль.

Полицейскими были установлены организаторы мероприятия. По данному факту владелец индивидуального предприятия привлечен к административной ответственности", - гласит ответ.

В мае прошлого года такая же ситуация произошла в Актобе - жители устроили давку из-за бесплатных донеров. Организаторов мероприятия привлекли к административной ответственности.

В декабре посетители бутика в ТРЦ Алматы устроили беспорядок из-за распродажи. Началась давка, крики, пришедшие туда люди разбили витрину и разбросали вещи.

В июле блогерша из Актобе решила раздать бесплатные билеты на концерт, однако все закончилось давкой и скандалом - в ожесточенную борьбу за пригласительные вступили даже инвалиды, пенсионеры и женщины с маленькими детьми.

В августе подростки в Актау стали причиной давки из-за раздачи бесплатных наушников.