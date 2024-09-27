Сбой произошел у абонентов Beeline в Астане
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Массовый сбой у абонентов Beeline произошел в Астане сегодня, 27 сентября. В компании подтвердили информацию, передает корреспондент NUR.KZ.
Жители Астаны пожаловались на проблемы с доступом к домашнему интернету - как оказалось, сбой произошел у пользователей услуги "Интернет дома" от Beeline.
В официальном профиле в Instagram компания прокомментировала случившееся.
Там отметили, что некоторых пользователей данной услуги могут наблюдаться сложности с доступом.
"Понимаем, как тяжело без стабильного интернета, и стараемся решить проблему максимально быстро. Спасибо за терпение", - сообщили в компании.
В пресс-службе Beeline корреспонденту NUR.KZ сообщили, что массовый сбой был зафиксирован в первой половине дня. В результате инцидента перестал работать фиксированный интернет - причины выясняются, специалисты работают над устранением неполадок.
Дополнительную информацию пообещали сообщить позже.
Также отметим, что абонентам начислили дополнительные гигабайты в качестве компенсации за неудобства - соответствующее СМС-сообщения получили пользователи услуги "Интернет дома".
Напомним, в июле этого года сбой произошел в работе Kcell и Activ. Как пояснили в компании некорректная работа услуг связи наблюдалась у порядка 20% абонентов.
А в феврале этого года представители сотовых операторов рассказали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.
Представитель Kcell сообщил, что "где-то мы действительно не успеваем и есть обоснованные претензии потребителей". Также он рассказал о других плохой связи - это длительность строительства станций, радиофобия в обществе и необходимость устанавливать в бизнес-центрах внутренние станции, усиливающие сигнал, что может быть затратно для собственников зданий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166834-sboy-proizoshel-u-abonentov-beeline-v-astane/
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