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Сбой произошел у абонентов Beeline в Астане

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Модем стоит на столе
Модем. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

Массовый сбой у абонентов Beeline произошел в Астане сегодня, 27 сентября. В компании подтвердили информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители Астаны пожаловались на проблемы с доступом к домашнему интернету - как оказалось, сбой произошел у пользователей услуги "Интернет дома" от Beeline.

В официальном профиле в Instagram компания прокомментировала случившееся.

Там отметили, что некоторых пользователей данной услуги могут наблюдаться сложности с доступом.

"Понимаем, как тяжело без стабильного интернета, и стараемся решить проблему максимально быстро. Спасибо за терпение", - сообщили в компании.

В пресс-службе Beeline корреспонденту NUR.KZ сообщили, что массовый сбой был зафиксирован в первой половине дня. В результате инцидента перестал работать фиксированный интернет - причины выясняются, специалисты работают над устранением неполадок.

Дополнительную информацию пообещали сообщить позже.

Также отметим, что абонентам начислили дополнительные гигабайты в качестве компенсации за неудобства - соответствующее СМС-сообщения получили пользователи услуги "Интернет дома".

СМС от поставщика услуг
СМС. Скриншот: NUR.KZ

Напомним, в июле этого года сбой произошел в работе Kcell и Activ. Как пояснили в компании некорректная работа услуг связи наблюдалась у порядка 20% абонентов.

А в феврале этого года представители сотовых операторов рассказали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Представитель Kcell сообщил, что "где-то мы действительно не успеваем и есть обоснованные претензии потребителей". Также он рассказал о других плохой связи - это длительность строительства станций, радиофобия в обществе и необходимость устанавливать в бизнес-центрах внутренние станции, усиливающие сигнал, что может быть затратно для собственников зданий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166834-sboy-proizoshel-u-abonentov-beeline-v-astane/

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