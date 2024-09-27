Выяснилось, в чем нуждаются 4 тысячи жителей карагандинского поселка

Жители Карагандинской области обсудили с акимом региона Ермаганбетом Булекпаевым вопросы ремонта дорог, строительства водопровода и другие аспекты ЖКХ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, встреча традиционно прошла в Центре государственных и сервисных услуг. Глава региона в онлайн- и офлайн-формате отвечал на вопросы, рассматривал жалобы и обращения.

Жительница Рабочего поселка Сортировки Гульзира Сагындык озвучила ряд проблем. Активистка попросила построить в поселке центральный водопровод, новый трансформаторный пункт и открыть в местной школе мини-центр.

"У нас проживают около 4 тысяч человек, мы нуждаемся в качественном водоснабжении. Также просим наладить освещение: у нас по вечерам напряжение падает и очень тусклый свет. Хотим асфальт, но только после того, как проведут канализационные сети.

Аким области обещал решить проблемы постепенно. Надеемся, что в следующем году начнут делать водопровод, затем канализацию и заасфальтируют наши дороги. А новый КТП нам пообещали к 2026 году", - рассказала Гульзира Сагындык.

Также на встрече поднимались вопросы социального обеспечения и содействия бизнесу.

Глава региона вместе с руководителями профильных ведомств старался решить проблемы жителей на месте. Те вопросы, которые требовали дополнительного рассмотрения, взяты на контроль.

Ранее сообщалось, что аким Алматинской области Марат Султангазиев провел личный прием жителей Карасайского района, рассмотрев обращения по различным вопросам. Темы затрагивали ситуацию с дольщиками, вопросы водоснабжения села Жанатурмыс, выделение земельных участков, получение государственных грантов по программе "Ауыл Аманаты" и другие.

Помимо этого, жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, выразили крайнее недовольство ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Сельчане рассказывают, что работа застыла еще месяц назад. Из-за перекопанных улиц люди не могут запастись топливом на зиму.